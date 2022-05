Franse middenvelder verlaat Bayern na 5 seizoenen

De Fransman had bij Bayern helaas te kampen met vele blessures, maar gaf volgens de technisch directeur van de Duitse club "nooit op, ook niet in moeilijke fases". Het leverde hem een totaal aan 118 wedstrijden op voor Bayern, waarin hij 21 keer tot scoren kwam. Tolisso won 5 landstitels, 2 bekers en 1 Champions League-titel met de Duitse topclub, en maakte daarnaast deel uit van het Frankrijk dat in 2018 het WK won.

Ryan Gravenberch (ex-Ajax), die eerder al een akkoord bereikte met Bayern, moet de opvolger worden van de Fransman. Waar Tolisso volgend seizoen zal spelen, is momenteel nog niet duidelijk.

Official. Corentin Tolisso leaves FC Bayern on a free transfer, there’s no agreement to extend the contract and both parties decided to part ways immediately. 🚨🇫🇷 #FCBayern



Tolisso will be available as free agent this summer. pic.twitter.com/sDGk2C6EH4