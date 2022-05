Na 9 jaar bij Real Madrid: Isco kondigt afscheid aan

Zijn contract wordt niet verlengd en Isco vertrekt deze zomer bij Real Madrid. De 30-jarige middenvelder speelde 9 jaar bij de Koninklijke, maar kwam de laatste tijd niet al te veel meer in het stuk voor.

In de Champions League speelde hij zelfs geen minuut en wordt door de UEFA dus niet gezien als één van de winnaars van deze editie, al zat hij wel op de bank tijdens de finale. Maandag kondigde hij op Instagram zijn afscheid aan.

Hij kwam in 2013 voor 30 miljoen euro over van Malaga en speelde 353 matchen voor Real, waarin hij 53 keer scoorde. Waarschijnlijk trekt hij naar Real Betis, dat eerder al interesse in hem toonde.