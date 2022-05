Anderlecht in het verweer na kritiek van Union: "Heeft totaal niets te maken met wet van '78"

Laat het moddergooien maar beginnen. Nadat Union in een communiqué uithaalde naar de manier waarop Anderlecht trainer Felice Mazzu is komen oppikken, reageert Anderlecht nu scherp op de Brusselse buren.

Volgens Union verlaat Mazzu de club door beroep te doen op de wet van '78. Hoewel de wet net gemaakt is om de sporter (of trainer) meer vrijheid te bieden om een contract eenzijdig op te zeggen mits vergoeding, heeft de wet eerder een negatieve connotatie in de sportwereld.

Anderlecht voelde zich dan ook genoodzaakt om te reageren op de aanteigingen van Union en dat liet niet lang op zich wachten. "We hebben de voorbije dagen constructief overlegd met Union over een meer dan faire afkoopsom maar voorlopig is er nog geen akkoord bereikt", klinkt het.

"In afwachting van een dergelijk akkoord heeft Felice Mazzu zoals elke gewone werknemer zijn opzeg gegeven, niets meer en niets minder. Dit heeft totaal niets te maken met een speler die gebruik maakt van de wet van '78 om zijn club zonder transfersom te verlaten. RSCA en Felice Mazzu betreuren dat Union deze onderhandeling op het publieke forum brengt maar blijven bereid om tot een onderling akkoord te komen", besluit Paars-Wit.

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.

