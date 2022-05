Belg houdt, na behalen van promotie met Excelsior in tumultueuze match, alle opties open: "Ik voel meer appreciatie in Nederland"

Excelsior maakt volgend seizoen zijn opwachting in de Eredivisie. Na een erg incidentrijke avond in Den Haag mochten de Rotterdammers juichen, maar pas nadat ze veilig de catacomben bereikt hadden. Bo Geens, tweede doelman van Excelsior, doet het relaas van een onvergetelijke dag.

De heenmatch tussen ADO Den Haag en Excelsior eindigde op 1-1. Met nog vijftien minuten op de klok in de terugwedstrijd keek Excelsior tegen een 3-0-achterstand aan. Terwijl de ADO-fans zich al rijk rekenden, was het Excelsior dat aan een Haags kwartiertje begon. Excelsior dwong verlengingen af, waarin beide ploegen tot scoren kwamen. In de beklijvende strafschoppenreeks maakte Excelsior de comeback compleet. De Rotterdammers weer naar de Eredivisie, terwijl ADO Den Haag nog minstens een seizoen langer in de Keuken Kampioen Divisie voetbalt. Meteen na het laatste fluitsignaal gingen heel wat ADO-fans over de schreef.

"Eigenlijk begon het al tijdens de wedstrijd. De match lag een tijdje stil omdat er vuurwerk in de richting van de scheidsrechter werd gegooid", aldus Bo Geens. "Tien minuten voor tijd, toen ADO nog met 3-1 aan de leiding ging, stonden al heel wat fans aan de rand van het veld. Zelfs tot op de boarding... Laat ons zeggen dat ze iets te vroeg zijn beginnen juichen", kan Geens er een dag na de wedstrijd om lachen.

Het gaat hier helemaal mis. pic.twitter.com/pO3C8k8aBw — Rypke Bakker (@RypkeBakker) May 29, 2022

Na de match ging een deel van de ADO-aanhang compleet door het lint. Honderden fans bestormden het veld en trokken naar het vak met Excelsior-fans. Er werden vuurpijlen in het uitvak gegooid, waarbij gelukkig niemand averij opliep. "Na het laatste fluitsignaal moesten we lopen voor ons leven, vieren was er toen even niet bij. In de kleedkamer hebben we wat gedronken, waarna we in Rotterdam werden ontvangen en gehuldigd door onze fans. Later op de avond hebben we het nog gezellig gemaakt in het spelershome met onze families."

Mentaal zwaar

De promotie met Excelsior is voor Bo Geens (26) een mooie apotheose van een lastig seizoen. Vorig seizoen speelde hij alles bij Top Oss, dit seizoen moest hij als tweede doelman steevast vrede nemen met een plaatsje op de bank. "Ik wist dat ik hierheen kwam als tweede doelman, wat toch een aanpassing was. Als de nummer één beter is, dan moet je dat durven zeggen. De resultaten waren goed en onze doelman was op geen foutje te betrappen, dan heb je weinig recht van spreken. Wat niet wil zeggen dat het geen lastig seizoen was voor me. Integendeel, op mentaal vlak was het zeer moeilijk. Maar ik heb me elke dag meer dan honderd procent gegeven, iets waarvoor de coaches me op de viering nog voor hebben geroemd."

Het contract van Geens loopt eind juni af. Duidelijkheid over de toekomst is er nog niet, maar de 26-jarige Belg houdt alle opties open. "Als tweede doelman met Excelsior mee naar de Eredivisie? Als de voorwaarden kloppen, dan teken ik daarvoor. Ook als er ploegen uit de Nederlandse tweede klasse zich melden, zal ik dat overwegen. Een terugkeer naar België? Waarom niet, maar ik heb het gevoel dat ik in Nederland meer geapprecieerd word. Bovendien ligt het voetbal in Nederland me beter: nog meer dan in België wordt verwacht dat je hier kan meevoetballen als doelman en dat je de ruimtes in de rug van de verdediging kan bestrijken. Dat zijn net mijn kwaliteiten", besluit Bo Geens, die in ons land actief was bij Sporting Lokeren, Eendracht Aalst en Lierse Kempenzonen.