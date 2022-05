Beerschot-voorzitter Vrancken over 'Joske': "Hij kon iedereen, over alle generaties supporters, heen aan hetzelfde zeel laten trekken"

Beerschot is één van zijn iconen verloren. Eén die er nooit op het veld stond, maar wel een enorme impact had op de club achter de schermen. Materiaalman 'Joske' Van Hout laat een blijvende indruk na.

Van Hout liep veel langer op de club rond dan eender wie. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar zijn familie”, zegt voorzitter Francis Vrancken in GvA. “Uiteraard is het ook voor Beerschot een groot verlies. Ik kende hem zelf nog maar vier jaar. Joske was niet zomaar een clubicoon, maar een vaderfiguur, een broer, een beste vriend.”

83 jaar lang was Joske één van de grootste supporters van 'den Beerschot'. “Ik heb altijd gevonden dat ik me als voorzitter nederig moest opstellen tegenover iemand als Joske. Hij kon iedereen, over alle generaties supporters, heen aan hetzelfde zeel laten trekken. Zijn overlijden is een moment om stil te staan bij wie we zijn als club en hoe belangrijk Beerschot voor veel mensen is."