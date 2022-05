Voorzitter Napoli voert druk op Mertens op: "Ik hoop dat niet enkel geld hem motiveert"

Dries Mertens heeft nog steeds geen contractverlenging getekend. De aanvaller twijfelt: zijn carrière afsluiten bij de club van zijn hart of een laatste financiële slag slaan. Voorzitter Aurelio De Laurentiis hoopt op het eerste.

De excentrieke voorzitter ging met Mertens en ook Kalidou Koulibaly praten. De twee spelers van wie hij hoopt hen te overtuigen te blijven, want ze hebben beiden andere opties. De Laurentiis is niet blij met hun standpunt, liet hij duidelijk merken op een persconferentie met de Italiaanse pers.

"Het hangt ervan af of het alleen geld is dat hen motiveert of dat ze bereid zijn concessies te doen aan een club die hen veel heeft gegeven", zei hij. Daarmee voerde hij de druk op en dekte hij zich ook al in tegen boze fans moest het niet lukken.