OFFICIEEL: Brian Priske gaat aan de slag in Tsjechië

Een week na het vertrek van Brian Priske bij Antwerp gaat de Deen aan de slag bij Sparta Praag in Tsjechië.

Brian Priske is de nieuwe T1 van Sparta Praag en volgt Pavel Vrba op. Een week geleden nam de Deen afscheid van Antwerp nadat hij in de Play-Offs op een vierde plaats eindigde. Sparta Praag sloot het seizoen af op een derde plaats en is net als Antwerp geplaatst voor de voorrondes van de Conference League.

"Als coach is Brian gevormd door het systeem van Midtjylland om te winnen, spelers te ontwikkelen en jong talent kansen te geven. Dit zijn dezelfde doelen die we bij Sparta hebben. Met deze manier van werken was hij in staat de Deense competitietitel te winnen en zich vervolgens via de kwalificatie te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Hij heeft ook ervaring in de Europa League, waar hij met Antwerp ook de voorrondes wist te halen. Wij geloven dat hij zijn trainerswerk bij Sparta zal voortzetten", zegt sportdirecteur Tomáš Rosický