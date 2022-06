Emotionele Louis Van Gaal na vraag over gezondheid: "Ik heb nog steeds voldoende energie"

Het Nederlands elftal is net als de Rode Duivels bijeengekomen om de Nations League wedstrijden voor te bereiden. Vrijdag ontvangen we in het Koning Boudewijnstadion Oranje voor het eerste duel van de Nations League campagne.

In april maakte de bondscoach van Nederland, Louis Van Gaal bekend dat hij aan een zware vorm van prostaatkanker lijdt. Desondanks gaat hij gewoon door met de Nationale ploeg en staat hij over twee dagen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tijdens een persconferentie werd de coach gevraagd naar zijn gezondheid, een vraag die Van Gaal kon appreciëren. "Wat lief! Daarvoor moet je een vrouw zijn, denk ik", grapte hij eerst. Vervolgens ging hij verder op het thema van de journalist: "Ik heb nog steeds voldoende energie en daar gaat het om. Ik moet een hoop managen, maar ik heb genoeg energie om dat te kunnen doen", vertelt Van Gaal voor de micro.