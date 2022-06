Felice Mazzu is de zesde coach die Anderlecht in eigen competitie haalt

Met de aanstelling van Felice Mazzu heeft Anderlecht de opvolger voor Vincent Kompany gevonden. Hiermee is de nieuwe coach de eerste Waalse trainer bij de recordkampioen en de zesde T1 die Anderlecht in eigen competitie gaat halen, volgens Het Nieuwsblad.

De laatste keer dat Anderlecht zijn nieuwe coach in de eigen competitie ging halen dateert van het jaar 2002 met Hugo Broos, toen actief bij Moeskroen. Daarnaast maakten ook George Leekens, Aad De Mos, René Vandereycken en Aimé Anthuenis de overstap van een concurrent naar de recordkampioen.

Naast het feit dat Felice Mazzu de zesde coach is die Anderlecht in de Pro League gaat halen. Is hij de eerste Waalse T1 die de kern mag leiden. Vooraf ging de recordkampioen altijd werken met Vlamingen, Brusselaars of buitenlanders.