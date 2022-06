Lang is (in zijn hoofd) géén speler van Club Brugge meer: "Volgens Louis van Gaal kan ik de absolute wereldtop halen, dus..."

Noa Lang heeft nog maar eens verkondigd dat hij zal vertrekken bij Club Brugge. De Nederlandse aanvaller heeft torenhoge ambities. Al verwacht hij niet meteen dat een absolute grootmacht zich zal melden.

“In mijn hoofd maak ik deze zomer sowieso mijn transfer”, benadrukt Noa Lang in Het Laatste Nieuws. “Het staat niet in mijn planning om nog een seizoen bij Club Brugge te blijven. Ik had vorig jaar al kunnen vertrekken, maar ik ben dankbaar dat ik gebleven ben. Nu ben ik meer klaar voor de volgende stap.”

Leeds United volgt Lang al langer, AC Milan lijkt concreet,... “Ik wil naar een mooie én grote club. Eentje die liefst in één van de grote competities speelt. Volgens Louis van Gaal kan ik de absolute wereldtop halen. Ik verwacht niet dat Real Madrid zich nu meteen komt melden. Ik denk dat een tussenstop een betere optie is. Om dan later die stap te maken.”