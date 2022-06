Noa Lang zegt Jupiler Pro League vaarwel: "Ik heb jullie competitie heet gemaakt, België gaat me missen"

Noa Lang maakt zich met Oranje op voor de interland tegen de Rode Duivels. Het zou weleens de laatste wedstrijd op Belgische bodem in heel lange tijd kunnen zijn voor de Nederlander. Waar hij naartoe gaat, niemand weet het. Maar dat de transfer er komt, lijkt een uitgemaakte zaak.

In HLN spreekt Noa Lang open over zijn toekomst. Na twee seizoenen en evenveel titels bij Club Brugge is de tijd rijp om te vertrekken naar een grotere competitie. "Ik heb het Belgische voetbal heet gemaakt. Geloof me nou maar: België gaat me missen als ik weg ben, want ik heb jullie voetbal kleur gegeven. Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang zal rondlopen in België."

Binnen Club Brugge vond Lang in een jonge Noor al zijn opvolger. "Met Nusa staat mijn opvolger klaar. Ik zeg soms voor de grap dat hij de enige is die na mij het nummer tien mag dragen. Ik weet niet of anderen dat gaan aankunnen, want ze hebben grote schoenen te vullen."

De fans van blauw-zwart moeten zich dus niet al te veel illusies maken: Lang zal vertrekken komende zomer. "Ik had vorig jaar al kunnen vertrekken, maar ik ben dankbaar dat ik nog een seizoen heb kunnen blijven. Ik heb veel geleerd en ben nu meer klaar voor de volgende stap."