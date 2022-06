Eden Hazard is duidelijk over WK met Rode Duivels: "We hebben niet meer dezelfde ploeg"

Eind dit jaar wordt het WK in Qatar gespeeld, maar het grootste voetbalfeest ter wereld zit wel al in de kopjes van de Rode Duivels.

Eden Hazard is duidelijk als het over de ambities gaat. “We moeten naar Qatar gaan om te winnen”, vertelt hij in een interview met De Telegraaf. “We hebben niet meer dezelfde ploeg als op het vorige WK. Maar we hebben nog altijd grote spelers en talenten. We kunnen iets moois neerzetten.”

De gouden generatie van het Belgische voetbal heeft geen grote prijs kunnen pakken. Kwartfinales en een halve finale op het WK waren het hoogste.

Zelfs de Nations League bleek ook geen spek naar de Rode Duivels hun bek. Qatar lijkt dan ook, zelfs voor Eden Hazard, een allerlaatste kans.