Kevin De Bruyne over Rode Duivels: "Tot dan ga ik zeker door"

Kevin De Bruyne was op zijn zachtst gezegd not amused met de wedstrijden voor de Nations League.

Volgens de Rode Duivel zit de kalender propvol en hebben spelers nauwelijks rustperiodes. Al beseft hij ook dat er weinig zal veranderen, hoe luid de klaagzang van de spelers ook klinkt.

De Bruyne liet zich in een interview met HLN ook uit over zijn toekomst met de nationale ploeg. “Ik zal doorgaan met de nationale ploeg. Hoe lang weet ik niet. Sowieso tot het EK in 2024 - als er geen erge dingen gebeuren. We zien dan wel hoe ik me voel”, klinkt het.

“Kwaliteit gaat voor mij boven kwantiteit. Het is ook moeilijk om het perfecte evenwicht te vinden tussen het gezin en het leven dat we leiden. Mijn vrouw begrijpt dat wel, de kinderen af en toe. Zij vinden het soms jammer dat papa er niet bij kan zijn. Later zullen ze dat wél begrijpen.”