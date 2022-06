OFFICIEEL: Rode Duivel Dedryck Boyata en aan Gent uitgeleende speler krijgen nieuwe coach bij Hertha BSC

Dedryck Boyata had een belangrijk aandeel in de redding van Hertha BSC. Een nieuwe coach moet er voor zorgen dat de club komend seizoen geen degradatiestress moet trotseren in de Bundesliga.

Hertha BSC eindigde het voorbije seizoen derdelaatste in de Bundesliga en moest nog barragewedstrijden spelen tegen Hamburg. In eigen huis werd nipt verloren, maar in de return zette Boyata met een vroeg doelpunt Hertha op het goede spoor. De ploeg uit Berlijn won uiteindelijk met 0-2 en verzekerde zich zo van het behoud. Het wil de komende jaren uit de problemen blijven en dat moet gebeuren met de nieuwe coach Sandro Schwarz. De 43-jarige Duitser komt over van Dynamo Moskou en tekende tot 2024. "Ik heb er enorm zin in om met Hertha een nieuwe start te nemen. Ik kijk er naar uit om met veel arbeid, spelplezier en positieve energie te werken", zegt Schwarz bij zijn aanstelling.

Tenzij een andere ploeg een aanvaardbaar transferbedrag op tafel legt, zal Schwarz dus ook de nieuwe coach worden van Boyata, die ook tot 2024 onder contract ligt. Ook interessant is wat de plannen van Schwarz zullen zijn met Jordan Torunarigha. De verdediger werd het voorbije seizoen aan Gent uitgeleend en heeft nog één jaar contract in Berlijn.