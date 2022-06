Priske heeft geen rancune tegenover Antwerp: "Sinds incident hebben Gheysens en ik nauwelijks met elkaar gesproken"

Geen Brian Priske meer in de dug-out van Antwerp het komende seizoen. Dat Paul Gheysens niet geheel tevreden was over het functioneren van de trainer, was een publiek geheim.

Zo was er het befaamde kleedkamerincident tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen Beerschot. "Toen is er iets geknakt", bekent Priske in een gesprek met Het Nieuwsblad. "Sindsdien hebben we nog nauwelijks met elkaar gesproken. Het is helaas niet anders. Maar mijn respect voor de voorzitter en de familie Gheysens, die veel voor Antwerp betekent, blijft."

Progressie

De Deen kreeg tijdens zijn jaar als Antwerp-coach veel kritiek, maar vond de balans toch niet zo slecht en zag het nog wel zitten om voort te borduren op het geleverde werk. "We hadden in mijn ogen toch progressie geboekt en Europees voetbal gehaald. In een tweede jaar, met Marc Overmars aan mijn zijde, weet je maar nooit."

Zo ver kwam het dus niet. "Uiteindelijk dacht het management er, met de aanstelling van Mark van Bommel, anders over. Dat is voetbal. No hard feelings", blijft Priske een gentleman. Komend seizoen gaat de coach aan de slag bij het Tsjechische Sparta Praag.