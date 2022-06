Club Brugge zet alles op alles om sterkhouder te houden, ondanks miljoenenbod

Het zouden wel eens spannende weken kunnen worden op Jan Breydel. Zowel aan inkomende als aan uitgaande zijde.

Het heetste dossier is misschien wel dat van Charles De Ketelaere. Hij laat een verlengd verblijf op Jan Breydel zeker nog open, maar is toch aan het onderhandelen over een transfer.

De gesprekken met AC Milan lopen en de Milanezen zouden een bod van om en bij de 30 miljoen euro overwegen.

30 miljoen euro of blijven?

Toch willen ze op Jan Breydel alles op alles zetten om CDK alsnog een jaartje langer in Brugge te houden, met oog ook op het WK in Qatar voor De Ketelaere een mogelijke te overwegen optie.

En dus wordt het nog een prangertje de komende weken en maanden, zeker als de Milanezen echt met een concreet bod komen.