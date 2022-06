'Deinze verrast met komst van speler van Feyenoord'

KMSK Deinze zou wel eens kunnen verrassen door een middenvelder van Feyenoord binnen te halen.

Volgens 1908.nl is KMSK Deinze in de running om Achraf El Bouchataoui binnen te halen. De Nederlander werd bij Feyenoord opgeleid en had er Dirk Kuyt als trainer.

Die laatste gaat volgend seizoen voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag bij ADO Den Haag en zou El Bouchataoui graag binnenhalen.

1908.nl weet echter dat de 22-jarige middenvelder wel eens de overstap zou maken naar Deinze. Hij komt nu uit een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk en heeft geen opties meer bij Feyenoord.