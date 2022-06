Eriksen kan nieuw contract tekenen bij Brentford, maar wil Champions League-voetbal

Volgens Sky Sports zou de Engelse club de spelmaker een nieuw contract hebben aangeboden, maar er doet zich echter een probleem voor: de Deense middenvelder, die goed was voor 1 doelpunt en 4 assists in 11 wedstrijden dit jaar, wil volgend seizoen weer Champions League-voetbal spelen.

Brentford wacht nu op een antwoord van Eriksen, die in de belangstelling zou staan van ex-club Tottenham en een terugkeer naar Noord-Londen zelf ook wel ziet zitten.

Brentford have offered Christian Eriksen a long-term contract šŸ“



Although it's understood the midfielder has ambitions to play in the Champions League again āš½ļø pic.twitter.com/u3w3hEdPUO