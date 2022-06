Italiaanse journalist naar Tubeke voor toekomst Romelu Lukaku

La Gazzetta dello Sport stuurde een journalist naar Tubeke om Romelu Lukaku te confronteren met een mogelijke overgang naar Inter.

De toekomst van Romelu Lukaku bij Chelsea is enorm onduidelijk. Er wordt de voorbije weken meer en meer gesproken van een uitleenbeurt aan Inter.

Op de persconferentie van de Rode Duivels in Tubeke dook zelfs een Italiaanse journalist op om vragen te stellen over de toekomst van Big Rom.

“Ik heb niet met Romelu gesproken over zijn toekomst. Maar hij gaat goed met de situatie om. Het is niet voor het eerst in zijn carrière dat hij dit meemaakt”, zei Roberto Martinez over het onderwerp.

De Italiaanse journalist trok richting kleedkamers om ook Lukaku zelf te horen. “Sorry, ik kan er momenteel niks over zeggen”, was zijn reactie. Geen ontkenning, noch bevestiging dus.