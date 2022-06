Coach met een verleden in België op verlanglijst van Europese grootmacht

Sergio Conceicao, staat na het winnen van de dubbel met Porto in eigen land, op de radar van PSG.

Als er één iemand is die met succes een professionele overgang heeft gemaakt, dan is het Sergio Conceicao wel. De voormalige Standard-speler en assistent-coach zit sinds 2017 met veel succes op de bank bij Porto. De 47-jarige coach heeft zojuist de binnenlandse dubbel gewonnen, daarnaast legde hij een ongelooflijke reeks van 58 wedstrijden zonder nederlaag neer in de competitie, een Europees record dat gelijk staat aan dat van AC Milan (1991-1993).

Dankzij deze prestaties staat de coach in de belangstelling van een Europese grootmacht. Volgens verschillende Portugese en Franse media staat Sergio Conceicao op de shortlist van PSG om Mauricio Pochettino op te volgen. Ook José Mourinho (AS Roma), Christophe Galtier (OGC Nice) en Marcelo Gallardo (River Plate) staan op de verlanglijst.