In vijf jaar tijd is abonnement 71 procent duurder: "Toch geen boycot?"

De abonnementen in de Jupiler Pro League zijn de voorbije jaren alsmaar duurder geworden.

Voor 1A werd een abonnement de voorbije vijf jaar gemiddeld 22 procent duurder. Bij KV Oostende is dat maar liefst 71 procent. Het is opvallend dat veel kleine clubs stevig meer vragen voor hun abonnementen. De fans zijn not amused, maar laten hun ploeg niet in de steek.

“Wij zijn er niet content mee, maar we kunnen toch niet overgaan tot een boycot?”, zegt Wim Vollemaere, secretaris bij de vzw Kustboys KV Oostende, aan Het Laatste Nieuws. “We hebben die prijsstijgingen ook aangekaart, maar het bestuur is doof voor onze klachten.”

“Als ze meer volk willen, moeten ze de prijs toch niet optrekken? Ik vermoed dat ze de verminderde inkomsten in coronatijden nu proberen te compenseren. En toen we in 2020 van 16 naar 18 clubs in 1A gingen, ging de prijs omhoog omdat er twee thuismatchen meer waren. Dat kan je als supporters nog verstaan. Maar ik vraag me af of ze hun prijzen ook gaan laten dalen wanneer we in de toekomst weer naar 16 of 14 clubs gaan...”