Divock Origi is een speler met speciale kwaliteiten en een gouden kerel

Divock Origi vertrekt op het einde van de maand transfervrij bij Liverpool. Hij kende er mooie momenten, maar toch ook heel wat blessures. Naar alle waarschijnlijkheid gaat hij zijn carrière verder zetten in de Serie A bij AC Milan.

Vital Borkelmans kent Divock Origi goed. Beide hebben samengewerkt onder Marc Wilmots bij de Rode Duvels. Bij het Italiaanse Gazette Dello Sport vertelt de voormalige speler van Club Brugge over wie en wat voor speler Divock Origi is. “Hij is een beetje zoals Rafael Leao. “Hij is een fijne kerel en een harde werker. Ik heb al vaak beelden gezien waarbij die lacht terwijl hij loopt, dus ze gaan wel klikken. Ik herinner me nog Origi’s historische WK-goal, toen hij amper 17 jaar en een paar maanden was. Later dacht de koningin dat hij Romelu Lukaku was, maar hij kon er zelf om lachen. Zo is Origi, een gouden kerel. En eentje die altijd belangrijke doelpunten maakt. Hij voelt geen druk.”

“Het klopt dat hij veel blessures gekend heeft, maar als Origi in vorm is dan is hij ook beslissend. Kijk naar de Champions League van 2019. Als je geen speler met speciale kwaliteiten bent, dan scoor je niet twee keer tegen FC Barcelona en in de finale. Origi is fysiek sterk én snel", vertelt Borkelmans.

Voor de Rode Duivels kwam hij tot op heden 32 keer in actie waarin hij driemaal tot scoren kwam. Liverpool nam hem in de zomer van 2014 over van het Franse Lille. Hij zou voor Liverpool 175 keer in actie komen waarin hij 41 keer scoorde en 18 assists gaf.