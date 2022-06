Jelle Van Damme duidelijk over de Rode Duivels: "Typisch Belgisch"

De Rode Duivels begonnen met een 1-4-nederlaag tegen Nederland niet goed aan de Nations League.

Dat het duel tegen Nederland meer dan zomaar een duel in de Nations League is werd duidelijk door de grote opkomst van fans.

“Het was een prestigewedstrijd tegen Nederland, je merkt meteen hoe hoog ze oplopen met deze prestatie bij onze noorderburen. Maar ik zou deze nederlaag echt wel met een korreltje zout nemen”, zegt Jelle Van Damme aan Het Laatste Nieuws. “Qua ingesteldheid en mindset van de spelers zal het in december helemaal anders zijn.”

“Veel mensen roepen nu ‘dit kan niet en dit mag niet’, maar iedereen die profvoetballer geweest is, weet dat die decompressie er is na het seizoen. Het was niet goed punt uit. Het is gewoon typisch Belgisch om na één slechte prestatie alles in vraag te stellen.”