José Mourinho kan succes bij AS Roma verzilveren, maar bedankt voor het aanbod

PSG had interesse om José Mourinho aan te trekken. De succesvolle manager weet wat het is om prijzen te pakken en vooral de Champions League. De prijs die door de eigenaars van PSG zeer wordt begeerd.

The Telegraph meldde zaterdagmiddag dat de Portugese manager de belangrijkste kandidaat is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Paris Saint-Germain, maar volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio ziet Mourinho een dienstverband bij PSG niet zitten.

Allereerst heeft Mourinho nog een contract tot 2024 bij AS Roma. Ten tweede heeft hij een uitzonderlijke prestatie neergezet door met de Romeinen de allereerste editie van de Conference League te winnen. Mourinho was na deze overwinning zeer emotioneel en gaf aan dat hij nog grotere zaken wil bereiken met AS Roma.

PSG zal dus op zoek moeten gaan naar een andere coach. Zo wordt al een hele tijd Zidane genoemd als opvolger van Pochettino.