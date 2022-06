Laurent Ciman noemt opvallende reden voor neerwaartse spiraal bij Standard

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor de supporters van Standard.

Laurent Ciman volgt Standard nog steeds op de voet. Hij spreekt alvast zijn hoop uit in de richting van het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners.

“Ik hoop alleen dat de nieuwe eigenaars het DNA en de identiteit van de club, die ook met de fans verbonden zijn, niet zullen veranderen. Ik denk dat op het veld het merk Standard de laatste tijd een beetje verloren is gegaan”, zegt Ciman aan Sudpresse.

Dat alleen maar de top van de club fouten maakte vindt Ciman nonsens. “Coaches als Leye of Elsner hebben kwaliteit. Maar wat ik op het veld zag was triest. Misschien was het feit dat we lange tijd achter gesloten deuren speelden schadelijk voor het team en bracht het de groep in een negatieve spiraal”, oordeelt Ciman.