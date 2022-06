'Philippe Clement wil transfertarget van Club Brugge naar AS Monaco halen'

Club Brugge zag Philippe Clement afgelopen winter vertrekken richting AS Monaco, maar nu zou de ex-coach een transfer van blauwzwart dwarsbomen.

Anderlecht leek als eerste de nodige interesse te hebben voor Wilfried Gnonto, een Italiaanse aanvaller die bij FC Zürich speelt. Tijdens de wintermercato werd hij al in verband gebracht met paarswit, maar hij zal voor hen wellicht te duur uitvallen.

Volgens Calciomercato is Club Brugge in de running om Gnonto binnen te halen, maar is nu ook AS Monaco van Philippe Clement op de kart gesprongen.

Gnonto werd ook opgeroepen voor de Italiaanse nationale ploeg, iets wat hem zeker niet goedkoper zal maken. De 18-jarige debutant deelde tegen Duitsland meteen een assist uit aan Pellegrini. Ook Ajax, Lyon en Freiburg zouden de nodige interesse hebben.