Castagne over de verloren wedstrijd tegen Nederland en de hoop om nog een prijs te pakken: "We hebben nog steeds de ploeg om iets te winnen"

Over twee dagen komt Polen op bezoek in het Koning Boudewijnstadion. Deze namiddag sprak Timothy Castagne de pers toe over de verloren wedstrijd tegen Nederland en de match van woensdag tegen Polen.

Timothy Castagne was zeer teleurgesteld na de zware nederlaag tegen Nederland. "Het is niet makkelijk om 1-4 te verliezen, zeker de manier waarop. Er was collectief een gebrek aan intsensiteit en agressiviteit. Als we ons nummer één willen noemen, mogen we niet op die manier spelen", is Castagne duidelijk.

Na de nederlaag tegen Nederland nam Roberto Martinez de verantwoordelijkheid op zich. "De bondscoach wil zijn spelers verdedigen na een nederlaag, maar ik denk dat iedereen beseft dat wij het beter moesten doen. We hebben onze taken niet goed uitgevoerd. Het was dan ook stil in de kleedkamer na de match", vertelt de verdediger van Leicester City.

© photonews

Op 12 juni 2021 viel Castagne geblesseerd uit op het EK na een zware blessure aan het hoofd. Een jaar later is de Rode Duivel opnieuw op niveau. "Na wat er mij is overkomen op het EK mag ik blij zijn dat ik zo snel terug op het veld stond, ik ben goed teruggekomen", zegt de flankspeler van de Rode Duivels.

Timothy Castagne ziet, net als de bondscoach, de verloren wedstrijd tegen Nederland als een goede les voor het vervolg. "Iedereen verwacht veel van de Gouden Generatie, maar dat brengt extra druk met zich mee. We hebben nog steeds de ploeg om iets te winnen, en we moeten de verloren wedstrijd tegen Nederland gebruiken voor een soort heropleving", is Castagne positief.