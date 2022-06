Franky Van der Elst zou wissel uitvoeren in verdediging van Duivels: "Hij moet spelen"

Dat het in verdediging fout loopt voor de Rode Duivels werd tegen Nederland dubbel en dik in de verf gezet.

De Rode Duivels kregen vier goals om de oren in de Nations League tegen Nederland, maar het was al langer duidelijk dat de verdediging de achillespees van de Rode Duivels is.

Boyata speelde een draak van een wedstrijd, maar veel opties zijn er niet. Franky van der Elst ziet ook geen tijd meer om om te schakelen naar een viermansdefensie.

Een wissel dus voor Boyata. “Ik zou Wout Faes laten spelen in de komende wedstrijden voor de Nations League tegen Polen en Wales. Hij zal ook niet meteen de grote patron zijn, hij zal moeten wennen, maar aan de basis zie ik wel meer kwaliteiten bij hem dan bij Boyata”, zegt Van der Elst in De Zondag.