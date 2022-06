Bij Anderlecht opgeleid talent dat actief is in Italië wordt gevolgd door Belgische clubs

Mardochee Nzita is nog maar 22 jaar jong. Na z'n opleiding bij Anderlecht vertrok de Belg naar Italië, waar hij nu weer in het oog springt van Belgische tweedeklassers.

Mardochee Nzita (22) speelt momenteel bij Pescara in de Serie C. De linksachter die opgeleid is bij Anderlecht speelde dit seizoen 27 wedstrijden in alle competities. Nzita staat onder contract tot 2024 in Italië, maar de jeugdinternational zou ook gewoon kunnen terugkeren naar België. Volgens informatie van Sacha Tavolieri hebben Beerschot en Lommel interesse in de speler.



Nzita vertrok in de zomer van 2019 bij de beloften van Anderlecht. Hij tekende in Italië bij AC Perugia. Daar kon hij echter nooit helemaal doorbreken en zo leenden ze hem uit aan tweedeklasser Pescara. Ondanks dat Pescara degradeerde naar de Serie C kochten ze hem afgelopen zomer aan voor 750.000 euro.