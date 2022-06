🎥 Argentinië... Of eerder Messi verschalkt Estland met vijf doelpunten in vriendschappelijke wedstrijd

Argentiniƫ had een vriendschappelijke wedstrijd op het programma tegen Estland. Lionel Messi kon zich eens goed uitleven en scoorde vijf keer.

Voor Argentinië, recente winnaar van de Intercontinental Cup tegen Italië, stond er een vriendschappelijke wedstrijd gepland tegen Estland. Voor de gelegenheid liet Lionel Messi nog eens zien waarom hij nog steeds één van de betere voetballers ter wereld is. Argentinië won met 5-0, dat opzich is niet echt gek, maar... die vijf doelpunten werden gemaakt door niemand minder dan Messi.

In de eerste helft startte de PSG-speler in de 8e minuut vanaf de penaltystip, voordat hij vlak voor rust de 2-0 heerlijk binnentrapte. Na de rust keerde hij vol goesting terug uit de kleedkamer en maakte nog drie doelpunten (47e, 71e, 76e). Messi stijgt zo op de ranglijst van topscorers bij nationale ploegen, waarbij hij Ferenc Puskas inhaalt en 4e beste topscorer in de geschiedenis van internationaal voetbal te worden.