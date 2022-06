Nieuwe oplossing nodig voor voormalig goudhaantje KV Mechelen: Bandé na uitleenbeurt terug naar Ajax

Ajax legde in de zomer van 2018 liefst 8,25 miljoen euro neer voor de aanvaller uit Burkina Faso. Bij Ajax liep hij al snel een zware blessure op en ook nadien kon Bandé zich niet doorzetten. Er volgde een uitleenperiode aan het Zwitserse Thun. Nadat die afgelopen was, werd hij bij Jong Ajax gestald, tot het Kroatische NK Istra belangstelling toonde.

Daar belandde hij in februari 2020 voor een nieuwe uitleenbeurt. Bandé begon nog goed aan het afgelopen seizoen, met vier doelpunten in zes wedstrijden. Nadien vond de 23-jarige speler opnieuw minder vlot de weg naar doel: hij moest genoegen nemen met een eindbalans van zeven treffers en twee assists.

💥BOOOM!💥

Hassane Bande is no longer @NKIstra1961 player. 23 y/o winger from Burkina Faso returns to @AFCAjax, but it's highly unlikely he'll get the chance in first team. He still has one year left on his contract. Four years ago Ajax bought him for €8.25m from @kvmechelen. pic.twitter.com/Tao54mRsCu