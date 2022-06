Profiel: waarom Danny Buijs - KV Mechelen een 'match made in heaven' kan zijn

KV Mechelen zag Wouter Vrancken vertrekken, maar haalde met Danny Buijs opnieuw een jonge coach in huis. Eentje die voor vuurwerk kan zorgen Achter de Kazerne.

Voor Danny Buijs wordt het een eerste ervaring in het buitenland. Zelf kijkt hij er enorm naar uit: "Ik wou na 8 jaar Nederland heel graag een buitenlands avontuur aangaan én wou ook in de buurt van mijn drie kinderen blijven", klinkt het op de webstek van Malinwa.

"Ik ga er alles aan doen om de interactie en de sfeer met het publiek te behouden", blikte hij alvast vooruit naar komend seizoen.

Jonge coach

Als speler was Buijs onder andere actief bij Feyenoord, Groningen, Excelsior en Sparta Rotterdam. Daarna werd hij coach bij de Kozakken Boys alvorens tussen 2018 en 2022 Groningen te leiden. Daar werkte hij onder meer samen met Ron Jans, ex-Standard.

© photonews

Grote uitschieters realiseerde hij de voorbije vier seizoenen niet bij Groningen: 7e, 8e, 9e en 12e - dat is op het niveau van de Trots van het Noorden het voorbije decennium. Toch waren er wel wat speciale resultaten te merken.

Dit seizoen wonnen ze van AZ en Vitesse en speelden ze gelijk tegen Feyenoord (2x) en Twente, de clubs van plekken 3 tot 6 zijn dat. In het verleden verloor ook Ajax onder Buijs twee keer in Groningen, ook in andere wedstrijden was er weinig overschot.

Flexibel

Buijs heeft een no-nonsense mentaliteit en is ook tactisch flexibel, wat ook bij KV Mechelen zeker van pas kan komen. Hij durft ook al eens leuke uitspraken te doen, wat in een land als België altijd een verademing is.

Net als Wouter Vrancken is hij een jonge coach, die KV Mechelen als een wipplank naar een grote carrière kan zien. En tussendoor van Malinwa een stabiele subtopper kan worden. Eentje die dus ook tegen de grote clubs met het mes tussen de tanden al eens leuke dingen laat zien. Achter de Kazerne willen de fanatieke tifosi niet eens zoveel meer dan dat, toch?