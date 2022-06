Wouter Vrancken officieel voorgesteld: "Genk is de ideale stap voor mij: grote club mét familiaal karakter"

Zestien jaar na zijn voorstelling als speler werd Wouter Vrancken voor de tweede keer officieel voorgesteld bij Racing Genk. De Limburger maakte de vorige seizoenen indruk als coach van KV Mechelen en moet Racing Genk volgend seizoen doen opleven.

Dinsdagmiddag werd Wouter Vrancken officieel voorgesteld als de nieuwe T1 van Racing Genk. De Limburger maakte een erg gretige indruk. "Ik ben uitermate trots en gelukkig dat ik hier coach ben. Ik heb hier altijd een goede band met supporters gehad en ik zag al heel wat bekende gezichten terug. De wil om mij er absoluut bij te hebben, heeft me uiteindelijk over de streep getrokken. Ik beschouw Genk ook als de ideale stap voor mij: Een grote club, met torenhoge ambities, maar tegelijkertijd ook met een familiaal karakter. Ik weet wat de fans verwachten van de spelers. Bovendien vind ik het een mooie uitdaging om met de jeugd te werken. We gaan proberen er alles uit te halen met de jongeren die al klaarstaan en er nog aan zitten te komen. De goesting om eraan te beginnen is erg groot", besloot Wouter Vrancken.

Ook Dimitri de Condé, Head of Football van Racing Genk, gaf tekst en uitleg bij de aanstelling van Wouter Vrancken. "We hebben veel kwaliteiten, maar we hebben vorig seizoen geen team gezien. Dat wordt onze grootste uitdaging. We moeten er zo snel mogelijk een team van maken, dan is er veel mogelijk."

De Head of Football ziet in Vrancken de ideale man om Racing Genk naar een hoger niveau te tillen. "Wouter stond al een paar keer op onze lijst, maar de timing -tijdens het seizoen- was nooit top. Hij kent Limburg en kent de club, wat niet onbelangrijk is. Wouter spreekt Nederlands, wat in deze club belangrijk is om mensen te verbinden. Bovendien heeft Wouter bij KV Mechelen bewezen dat hij voor stabiliteit kan zorgen. En laat dat net iets zijn waarin we niet uitblinken. Ook de 'manier waarop' is belangrijk voor Wouter. De tegenstander komt zich in Genk vaak ingraven, wij hebben iemand nodig die daar oplossingen voor heeft. Wouter heeft bewezen dat hij dat kan", besluit Dimitri de Condé.