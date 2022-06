AA Gent komt met voorlopige voorbereiding en speelt zeker één oefenwedstrijd tegen reeksgenoot

In het tweede deel van juni trekt de voorbereiding op volgend seizoen zich op gang. Ook bij AA Gent zal dat het geval zijn.

Na een sterke terugronde zullen ze bij Gent hopen om door te gaan op hun elan. De eerste opdracht is dan om een goede voorbereiding af te werken. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, hebben de Buffalo's wel stilaan een beeld over hoe die voorbereiding er zal uitzien.

In het schema dat AA Gent verspreid heeft via de officiële webstek, valt op dat het zeker één keer tegen een andere ploeg speelt die in 1A zal uitkomen. Op vrijdag 24 juni staat immers een verplaatsing naar Westerlo op het programma.

Supercup

Wie de tegenstander wordt voor de galawedstrijd in juli, is nog niet bekend. De volgende officiële wedstrijd van AA Gent komt er op 16 juli al aan. Dan speelt het in het Jan Breydelstadion de Supercup tegen Club Brugge.

Programma voorbereiding AA Gent:

zaterdag 18 juni: Dikkelvenne - KAA Gent (18u30)

vrijdag 24 juni: KVC Westerlo - KAA Gent (11u30)

27 juni - 5 juli: oefenstage in Oostenrijk

9 juli: galawedstrijd

16 juli: Supercup Club Brugge - KAA Gent (Jan Breydelstadion)

18 juli: Ploegvoorstelling Gentse Feesten

Weekend 22 - 24 juli: eerste competitiewedstrijd (uit)