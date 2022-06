Liverpool op het punt om haar transferrecord te verbreken voor Benfica-revelatie Darwin Nunez

100 miljoen euro. Dat astronomische bod gaat Liverpool uitbrengen op Benfica-goudhaantje Nunez, die al maanden in de belangstelling staat van grote rivaal Manchester United.

Liverpool wil haar transferrecord, 84.5 miljoen euro voor Van Dijk, zo aan dingelen slaan en hoopt daarmee grote rivaal United af te troeven in de strijd om de jonge Uruguayaanse spits.

Voor Man.United hoeft die transferprijs op zich geen probleem te vormen, ten Hag heeft 240 miljoen euro ter beschikking op Old Trafford deze zomer, maar Nunez zou volgend jaar absoluut Champions League-voetbal willen spelen, hetgeen er bij United niet inzit.

De 22-jarige spits speelde een indrukwekkend seizoen in Portugal en scoorde in totaal maar liefst 36 doelpunten in 39 wedstrijden voor Benfica. In de 1/8ste finale van de Champions League dit jaar was hij de boeman van Ajax, door in Amsterdam de winnende treffer te scoren.