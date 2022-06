Pittig: STVV haalt middenvelder op bij Standard, medische testen aan de gang

Standard gaf hem weinig speelkansen en dus lijkt het verhaal geschreven, ondanks een nieuw contract tot 2024 enkele maanden geleden.

Afgelopen winter waren er al geruchten over Olivier Dumont, die dit seizoen amper zeventien speelminuten kreeg bij Standard.

STVV

De middenvelder is een jeugdproduct van de Rouches en leek op weg naar MVV. Nu is er echter een nieuwe ploeg in de dans gesprongen.

Volgens Het Belang van Limburg is Dumont al bezig met medische testen bij STVV, waar hij daarna een contract zou tekenen. Op Stayen wil Dumont meer speelkansen in 1A genereren.