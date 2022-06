'Van Crombrugge ziet transfer zo goed als zeker in het water vallen'

Hendrik Van Crombrugge heeft nog tot 2025 een contract op het Lotto Park, maar kijkt ook uit naar een transfer.

De kans dat Anderlecht tijdens deze zomer een nieuwe doelman moet aantrekken blijft bestaan, maar uit Eindhoven komt er alvast wat goed nieuws voor paarswit.

Het Eindhovens Dagblad schrijft immers dat Van Crombrugge nog op het lijstje van PSV staat, maar dat er binnen de club veel twijfel is of hij wel de geschikte pion is.

De meningen over de doelman van Anderlecht op sportief vlak zouden binnen de club enorm verdeeld zijn. Een transfer naar de Eredivisie lijkt dan ook uitgesloten.

Er zijn voor Van Crombrugge nog enkele buitenlandse clubs genoemd, maar hoe concreet die zijn is op dit moment nog niet duidelijk.