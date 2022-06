Geraerts zet bij Union stap naar hoofdtrainerschap: "Neemt risico, makkelijkste weg bewandelen niks voor Karel"

Karel Geraerts gaat bij Union de stap naar het hoofdtrainerschap zetten. Een risico toch wel, langs de twee kanten, maar dat typeert Geraerts ook wel.

Dat vertelt Johan Gerets in Het Laatste Nieuws. Gerets groeide samen op met Geraerts en is een jeugdvriend van hem. De performance coach van de Rode Duivels koppelt terug aan de periode van Geraerts als Standard-speler. "Toen zag je al dat een latere coach in hem schuilging. Hij had een ongelooflijk positiespel en heel veel tactisch inzicht. Het heeft me niet verbaasd dat hij na zijn spelersdagen tot coach evolueerde."

In de schaduw van Mazzù heeft Geraerts kunnen leren bij Union. "In voetbal moet je het geluk hebben dat iemand je oppikt, zoals Felice Mazzù deed met hem. Ze kenden elkaar van zijn laatste jaren als voetballer bij Charleroi. Dat heet al snel vriendjespolitiek, terwijl je jezelf in die situatie eigenlijk dubbel zo hard moet bewijzen. De makkelijkste weg bewandelen, dat was niks voor Karel."

Hype gaat liggen

Kan hij als T1 slagen bij Union? "Van wat ik heb meegekregen, heeft hij bij Union getoond dat hij dicht bij een groep kan staan, maar net zo goed er de zweep kan op leggen. Hij neemt nu natuurlijk een risico. Na twee topjaren zal de Union-hype straks gaan liggen. Maar als Karel er slaagt in het moeilijke derde jaar overeind te blijven, zie ik het hem zeker maken als coach."