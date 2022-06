Karel Geraerts over de doelstellingen van Union SG voor volgend seizoen: "Ik zie het niet als iets ingewikkelds"

Na een fantastisch jaar in 1A, wat mag Union Saint-Gilloise hopen voor volgend seizoen? De exit van Felice Mazzu en het waarschijnlijke vertrek van enkele bepalende spelers zouden zou wel is een grote rol kunnen spelen.

De gepromoveerde ploeg, die 1B had gedomineerd, was dit seizoen de sensatie van 1A en kwam dicht bij de titel. Kunnen ze dit volgend seizoen herhalen? Het zal moeilijk zijn om minstens evengoed te doen. Daarnaast zal het vertrek van Felice Mazzu ongetwijfeld een rol spelen. Maar Karel Geraerts legt zichzelf geen druk op. "Ik zal gewoon de filosofie van de club blijven toepassen, om onze persoonlijkheid te respecteren. Mijn doel, zoals dat van elke coach, zal zijn om elke wedstrijd te winnen" legde de nieuwe Union-coach kalm uit.

De uitdaging zal aanzienlijk zijn. Union heeft de smaak van het succes te pakken en gaat nu in Europa spelen. De Europa League groepsfase is verzekerd. "Ja, het is nogal een grote uitdaging, maar ik zie het niet als iets ingewikkelds. Ik zie het eerder als iets prachtigs," zei Geraerts. "Vorig seizoen en het seizoen daarvoor waren ongelooflijk, dat is een feit. Maar ik zal het stap voor stap doen. Het belangrijkste doel is om goed voetbal te spelen", gaf de nieuwe T1 mee.

Vertrek

Chris O'Loughlin zet zijn coach niet nog meer onder druk. "De laatste twee jaar hebben we een winnend team opgebouwd, dat de smaak te pakken heeft. Het is een lange reis geweest. We zijn ons al maanden aan het voorbereiden op wat deze zomer kan gebeuren. En deze keer, staan we voor een ongekende uitdaging", gaf de sportief directeur van de club toe. "We spelen 27 wedstrijden vanaf het begin van het seizoen tot het WK van 2022. Dat is ongehoord. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat valt nog te bezien. Het doel van de club zal zijn om deze uitdaging te overwinnen, om nieuwe hoogten te bereiken. Het is een spannende uitdaging en we zijn er klaar voor", is Chris O'Loughlin positief.

We zijn klaar om te reageren op eventuele vertrekkers

Ook op de transfermarkt is alles mogelijk, maar Karel Geraerts blijft kalm: "Op dit moment zijn de spelers ofwel op vakantie ofwel in de nationale ploeg. Ik heb een paar van hen gebeld om de balans op te maken. Zijn sommigen van hen zeker om te vertrekken? Ik denk het niet", zegt hij. "Maar zelfs als er spelers vertrekken, weet ik dat de club achter de schermen goed zal werken. Het zijn misschien niet de meest opwindende namen die binnenkomen, maar het zullen, net als in het verleden, namen zijn die in het plaatje passen. O'Loughlin bevestigde: "In het hedendaagse voetbal moet je op alles voorbereid zijn en wij zijn klaar om te reageren op eventuele vertrekkers of mogelijke aankomsten. Rekrutering is een van onze sterke punten", is de sportief directeur van Union SG duidelijk.