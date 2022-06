'Liverpool en Champions League-revelatie hebben een mondeling akkoord: transfer volgt in de loop van de dagen'

Volgens het Amerikaanse 'The Athletic' hebben Liverpool en Darwin Nunez een mondeling akkoord. De spits van Benfica was, met zijn doelpunten, de verrassing in de Portugese competitie en de Champions League.

'The Athletic' meldt dat Liverpool helemaal rond is met Darwin Nunez. De 22-jarige Uruguyaan trof afgelopen seizoen 26 keer raak in de Portugese competitie. Ook deed hij in de Champions League de netten zes keer trillen, waarvan twee tegen Liverpool.

Getekend is er nog niet, maar de speler en club hebben wel een akkoord. Ook tussen Liverpool en Benfica is er nog niets getekend, maar lopen de gesprekken. Het zou gaan om een transfersom van 80 miljoen euro die kan oplopen tot 100 miljoen.

Jürgen Klopp, die een grote fan is van Nunez, zag de Uruguyaan twee keer scoren tegen zijn Liverpool. Na afloop van de wedstrijd (3-3) was de Duitse coach zeer positief over de 22-jarige spits: "Hij was fysiek sterk, snel, was rustig in de afwerking. Als hij gezond is, ligt er een grote carrière voor hem in het verschiet." Jürgen Klopp ziet in Nunez de ideale opvolger voor Sadio Mané.