OFFICIEEL: Rupel Boom haalt met ex-speler Beerschot en jeugdproduct Anderlecht twee aanwinsten in huis

Sinds de komst van de nieuwe Amerikaanse eigenaar waait er een nieuwe wind bij Rupel Boom. De Steenbakkers willen volgend seizoen reageren na een lastige en bewogen campagne in Eerste Nationale.

Eerder haalde Rupel Boom met Jack Mmaee, Senne Vits en Jason Bourdouxhe al enkele stevige nieuwkomers in huis. Gisteren stelden de Steenbakkers nog twee aanwinsten voor:

Charni Ekangamene (28) komt over van Lokeren-Temse. De middenvelder speelde in het verleden onder meer voor Manchester United, Zulte Waregem en Beerschot. Na een voetbalreis die hem langs Nederland, Slowakije, Spanje en Gibraltar bracht, belandde de Antwerpenaar begin dit jaar terug in België.

Ook Jonathan Vervoort (28) zal volgend seizoen de kleuren van de Steenbakkers verdedigen. Vervoort werd opgeleid bij Anderlecht, waar hij niet kon doorbreken. Na een Deens avontuur voetbalde de centrale verdediger voor Roeselare en Dender. Sinds vorig jaar zat Vervoort zonder club, nadat zijn contract bij het Finse Rovaniem Palloseura afliep.