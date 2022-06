Ook Tuchel geeft akkoord voor vertrek van Lukaku: aan Inter nu om voldoende centen op tafel te leggen

Thomas Tuchel gaat een transfer van Romelu Lukaku niet tegenhouden. De trainer is akkoord om de Rode Duivel te laten gaan.

Het was al bekend dat de eigenaar van Chelsea met Thomas Tuchel rond de tafel ging zitten om de opties voor Romelu Lukaku te bespreken. Volgens diverse media heeft de Duitser in dat gesprek zijn zege gegeven om Lukaku te laten vertrekken.

Geen 'match' tussen speler en coach

Dat mag uiteraard voor niemand een verrassing zijn. Lukaku begon nog wel goed aan zijn tweede passage bij Chelsea, maar al snel bleek de Rode Duivel niet te passen in het voetbal dat Tuchel wil brengen. Laatstgenoemde heeft op Stamford Bridge dan ook nog eens een pak krediet door het winnen van de Champions League in 2021 en zag in Kai Havertz wel een aanvaller die past in zijn plannen.

Alle partijen zijn dus akkoord: het moet opnieuw bestemming Milaan worden voor Romelu Lukaku. Een terugkeer naar Inter staat in de sterren geschreven. Alleen: dan moet er wel voldoende geld op tafel komen om de transfer af te ronden.