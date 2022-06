Olivier Dumont mag zich nu ook officieel een Kanarie noemen

De kogel is door de kerk: talentvolle middenvelder Olivier Dumont (20) ruilt Standard in voor STVV. Dat laten de Kanaries op hun twitterkanaal weten.

De centrale middenvelder stroomde dit jaar door uit de jeugd van de Rouches, maar kwam aan amper 17 minuten in 2 wedstrijden, en trekt nu dus naar Sint-Truiden in de hoop op meer speelminuten. Dumont is een polyvalente middenvelder, die zowel als 6, 8 en flankmiddenvelder uit de voeten kan.

Olivier Dumont speelde al sinds 2011 voor de jeugd voor Standard, en tekende enkele maanden geleden een contract tot 2024 bij de Luikenaars. Toch kiest hij nu voor STVV, waar hij een meerjarig contract heeft getekend.