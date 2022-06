Spitsenprobleem bij Club Brugge: Iedereen tevreden houden wordt niet eenvoudig

Deze week haalde Club Brugge een nieuwe spits bij FC Barcelona. Maar liefst 7,5 miljoen euro legden ze op tafel voor Ferran Jutgla. Aan het begin van de transferperiode zit Club Brugge met luxeproblemen voorin.

Club Brugge heeft aan het begin van de transferperiode zijn nieuwe spits al beet. De 23-jarige Ferran Jutgla wordt voor ongeveer 5 miljoen euro weggekocht bij FC Barcelona. Toch hangt er aan die nieuwste transfer ook een mogelijk probleem vast. Club Brugge heeft namelijk momenteel een luxeprobleem in de spits. Er zullen zeker en vast uitgaande transfers moeten gebeuren als ze iedereen tevreden willen houden.

Weg met de ervaring?

De twee spitsen die sterk gelinkt worden aan een uitgaande transfer zijn de meest ervarin spitsen van de ploeg. Voor Bas Dost lijkt het verhaal bij Club Brugge af te lopen, tenzij hij zou kunnen leven met een rol als bankzitter. De 33-jarige Dost werd in januari 2021 weggeplukt bij Frankfurt voor 4 miljoen euro. Dit seizoen kwam Dost nog in 35 wedstrijden aan de bak, maar dat was meestal als invaller. In de play-offs sprokkelde hij slechts 18 minuten bij elkaar. Zijn contract loopt deze zomer wel af en het is onwaarschijnlijk dat Club het zal verlengen.

Een andere ervaren spits die deze zomer terugkomt naar Club Brugge is Michael Krmencik. De 29-jarige Tsjechische international werd dit seizoen uitgeleend aan Slavia Praag, maar daar wist hij geen potten te breken. In januari 2020 betaalde Club Brugge nog ruim 6 miljoen euro aan de kale spits. Zijn marktwaarde wordt nu nog geschat op 2,5 miljoen euro. Met nog slechts één contractjaar zal Club Brugge de Tsjech liefst deze zomer nog definitief van de hand doen.

En wat met de jonkies?

Dat Club Brugge beschikt over een hoop aanvallend talent is geen leugen. Eén van die talenten is David Okereke. De 24-jarige Nigeriaan werd dit seizoen uitgeleend aan het Italiaanse Venezia. In 32 van de 38 Serie A-wedstrijden kwam hij aan de bak. In totaal wist hij zeven keer te scoren en gaf hij ook een assist. Met een marktwaarde van 4,5 miljoen euro lijkt hij te duur voor het recent gedegradeerde Venezia om definitief over te nemen. In 2018 betaalden ze wel ongeveer het dubbele voor de spits.

En wat dacht u van Daniel Pérez? De 20-jarige Venezuelaan werd in januari 2021 naar België gehaald voor een bedrag van rond de 200.000 euro. Financieel namen ze dus amper een risico en hij werd ook al snel een mooie carrière voorspeld. Eind vorig seizoen en in het begin van dit seizoen mocht hij geregeld invallen. De laatste keer dat hij op het veld kwam was in de heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België begin februari toen hij een minuutje mocht invallen. In totaal speelde hij dit seizoen amper 47 minuten verdeeld over zes wedstrijden. De kans dat hij bij de 1B-ploeg zal geposteerd worden is groot, en anders zal hij waarschijnlijk uitgeleend worden.

Last but not least: Loïs Openda. De kersverse Rode Duivel scoorde meteen bij z'n debuut deze week tegen Polen. De 22-jarige spits werd dit seizoen uitgeleend aan Vitesse waar hij een knap seizoen speelde. In 49 wedstrijden dit seizoen bij de Nederlandse club scoorde hij 23 keer en hij gaf ook nog eens vijf assists. Het jeugdproduct van Club Brugge heeft een marktwaarde van 7,5 miljoen en het lijkt dus ook logisch dat Hoefkens hem er volgend seizoen sowieso bij wil hebben.