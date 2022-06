Voetbalclubs moeten vanaf 1 juli elektronisch betalen aanbieden in kantine

In het fraudebestrijdingsplan van het ministerie van Financiën staat dat elke onderneming vanaf 1 juli de klant de mogelijkheid moet bieden om elektronisch te betalen.

De regel telt echter niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor verenigingen, zelfs voor de VZW’s. “De nieuwe regel is niet van toepassing voor je club indien je vereniging enkel diensten verleent in het kader van hun statutair doel”, klinkt het.

Volgens Voetbal Vlaanderen is het dus niet nodig om enkel lidgeld te betalen. “De verplichting geldt wel voor verenigingen die een product of dienst verkoopt op terugkerende basis voor economische doeleinden. In de praktijk betekent dit dat je de elektronische betaalmogelijkheid wel moet aanbieden indien je club een kantine uitbaat.”

Voor eenmalige of occasionele activiteiten zoals eetfestijnen geldt de regel niet. Er zijn verschillende mogelijkheden. “Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om te werken met Payconiq in plaats van een betaalterminal of omgekeerd”, voegt Voetbal Vlaanderen er nog aan toe.