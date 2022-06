Phillipe Clement laat oog vallen op Japanner van Liverpool

Om het aanvallende compartiment bij Monaco te versterken, denkt Phillipe Clement aan Liverpool-speler Takumi Minamino.

Phillipe Clement kende vorig seizoen een ijzersterk seizoenseinde, en werd uiteindelijk derde met Monaco in de Ligue 1. Toch zou er aanvallend nog wat bij mogen, aangezien de weelde vanvoor bij de Monegasken buiten topschutter Ben Yedder (25 doelpunten dit seizoen) niet al te groot is. Daarbij zou het uitgekomen zijn bij de 27-jarige Japanner Minamino, die mag beschikken bij Liverpool.

Minamino is een (flank)aanvaller, die zowel op links als rechts uit de voeten kan, en ook als schaduwspits kan fungeren. De Japanner was dit seizoen in totaal goed voor 10 doelpunten in 24 wedstrijden (meestal als invaller), maar wist zich met het aanvalstrio Mané-Salah-Firmino niet in de basis te spelen bij Liverpool.

Naast Monaco zouden ook Leeds en Wolves interesse tonen in de aanvaller.