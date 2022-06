Dries Mertens kan op interesse rekenen uit de Italiaanse hoofdstad

Dries Mertens zijn contract bij Napoli loopt op het einde van de maand af. Er wordt onderhandeld, maar deze gesprekken verlopen moeizaam omdat Mertens serieus zou moeten inleveren. Nu is er een andere Italiaanse club die probeert de Belgische aanvaller binnen te hengelen.

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport wil AS Roma graag de transfervrije Dries Mertens binnenhalen met een aanlokkelijk contractvoorstel. AS Roma is niet bereid, net zoals Napoli, aan de hoge looneisen van Mertens te voldoen, maar ze willen hem wel een contract aanbieden van één jaar en een optie op een bijkomend jaar. Terwijl bij Napoli krijgt hij maar een contract voor één seizoen voorgeschoteld.

Het zal voor Mertens sowieso een moeilijke keuze worden want hij is god in Napels. Het is dus een keuze van het geld of hart. Al zal Napoli wel altijd zijn club blijven.