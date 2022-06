Gratis op te halen: Belgische spits in de belangstelling van binnen- en buitenlandse clubs

Einde contract bij Eupen wil de voormalige Stoke City-speler graag zijn progressie voortzetten. De aanvaller staat open voor een stap naar het buitenland en zou niet vies zijn van een langer verblijf in België.

Julien Ngoy maakte in de zomer van 2020 zijn terugkeer naar België. Na zeven jaar Stoke City koos de jonge Belg voor een avontuur bij KAS Eupen. De 24-jarige werd al snel een vaste waarde voor de Pandas waar hij elf doelpunten maakte en vier assists uitdeelde. Na twee seizoenen komt er einde aan het verhaal. Het contract van Ngoy wordt niet verlengd, waardoor hij nu gratis kan vertrekken.

De spits vertelde ons in een interview dat hij zijn carrière naar een hoger niveau wilde tillen. Dit zou in de komende dagen het geval moeten zijn. Volgens onze informatie ligt de speler, die zijn opleiding genoot bij Club Brugge en Anderlecht, op de tafel van verschillende Belgische clubs, waaronder twee uit de G5. Ngoy wordt ook gevolgd door buitenlandse clubs zoals Kasimpasa en Adana Demirspor in Turkije, Schalke 04, Werder Bremen en Hamburg in Duitsland, maar ook door Partizan Belgrado in Servië en Legia Warschau in Polen.