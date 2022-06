OFFICIEEL: FC Knokke haalt speler met Club Brugge-verleden weg bij concurrent RFC Luik

FC Knokke heeft zich zonet versterkt met Halil Ibrahim Köse van RFC Luik. De middenvelder tekende er een contract tot 2024.

Halil Ibrahim Köse verlaat RFC Luik en vervoegt de selectie van FC Knokke waar hij een contract tot 2024 heeft getekend. Een nieuwe uitdaging voor de middenvelder die vorig seizoen vooral als invaller werd gebruikt. Köse werd bij Club Brugge opgeleid en vertrok in 2017 naar AFC Tubize, waar hij twee jaar later zonder ploeg zat. Via Ronse kwam de Belg uiteindelijk bij RFC Luik terecht. Nu keert hij terug naar West-Vlaanderen in eerste nationale.