Spelersbussen van Bulgaarse nationale ploeg botsen in Georgië tegen elkaar: speler zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd

De Bulgaarse nationale ploeg moet het morgen, tegen Georgië, zonder Todor Nedelev doen. De aanvallende middenvelder van Botev Plovdiv werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd nadat twee spelersbussen in botsing kwamen.

De spelers van Bulgarije hadden net een vlucht achter de rug en werden vanuit de luchthaven door twee bussen naar een hotel vervoerd, maar de trip verliep niet zoals verwacht. De achterste bus knalde in een tunnel tegen de andere spelersbus. Hierbij raakte Todor Nedelec zwaargewond aan de schedel. De overige spelers en staf werden met een ander voertuig in veiligheid gebracht.

😱 🇧🇬 Bulgarian national football team bus got into a serious car accident on the way from the airport to their hotel in Tbilisi. Footballer Todor Nedelev is at the hospital. pic.twitter.com/tpNFXMgSH5